Völkermord in Ruanda: Der Hauptfinanzier wurde in Paris verhaftet

Felicien Kabuga gilt als Finanzier und einer der wichtigsten Hintermänner des Völkermords in Ruanda. Bevor er schließlich am Samstag in einem Vorort von Paris gefasst wurde, konnte er sich mehr als ein Vierteljahrhundert lang der Justiz entziehen. Dabei geholfen haben dem 84-Jährigen, der einst zu den reichsten Männern Ruandas gehörte, auch sein Geld und seine Beziehungen.

Er begann als Hausierer

Kabugas Eltern waren einfache Bauern, er selbst jobbte zunächst als Hausierer und dann als Kleider- und Zigarettenverkäufer auf einem Markt in seiner Heimatregion Byumba. Schon bald zog es ihn in die Hauptstadt Kigali, wo er mehrere Geschäfte eröffnete. Nach und nach kaufte er eine Tee-Plantage, Wohnungen, Lagerhäuser und weiteren Grundbesitz.