Nicht vorbestraft

Während einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Huffman, dass der Staatsanwalt des Bezirks die Fakten überprüfen werde. Sie sagte dies als Antwort auf eine Frage, nachdem auf dem Video offenbar zu sehen war, dass Lockes Waffe auf den Boden gerichtet war. "Wenn eine Waffe in Ihre Richtung zeigt, sind Sie gezwungen, in Sekundenbruchteilen zu entscheiden, wann es sich um eine Bedrohung handelt", so Huffman weiter.

Zum Durchsuchungsbefehl in der Morduntersuchung meinte Huffman: "Es ist zu diesem Zeitpunkt unklar, wie er oder ob er mit den Ermittlungen in Saint Pauls in Verbindung stand." Sie fügte hinzu, dass Beamte des Saint Paul's Police Department später am Tatort waren und mögliches Beweismaterial für die Mordermittlung sichergestellt hatten.

Locke wurde nach dem Vorfall in das Hennepin County Medical Center gebracht, wo er am Mittwoch starb. Nach Angaben der Anwälte der Familie war Locke nicht vorbestraft und besaß zum Zeitpunkt seines Todes legal eine Schusswaffe.