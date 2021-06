Mehr als 22 Jahre Haft für den Mord an George Floyd

13 Monate nachdem George Floyd in Minneapolis durch das Knie eines Polizisten auf seinem Genick tödlich die Luft abgeschnürt wurde, atmet ein großer Teil Amerikas tief durch: Der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin muss für über 22 Jahre ins Gefängnis. Das gab Richter Peter Cahill am Freitag in Minneapolis bekannt.

Zuvor hatten zwei Brüder Floyds teil unter Tränen die denkbar härteste Strafe für Chauvin gefordert. Dessen Mutter verwahrte sich mit zittriger Stimme gegen den Vorwurf, ihr Sohn sei ein Rassist. Chauvin selbst sprach der Floyd-Familie kurz sein Beileid aus, entschuldigte sich aber nicht und zeigte auch keine Reue.

Chauvin hatte den Afro-Amerikaner, der in einem Supermarkt mit einer gefälschten 20-Dollar-Note Zigaretten gekauft haben soll, im Laufe der Festnahme neuneinhalb Minuten mit seinem Knie am Boden fixiert. Obwohl Floyd mehrfach „Ich kann nicht atmen” rief ("I can't breathe”). Als der Notarzt eintraf, hatte Floyd keinen Puls mehr.