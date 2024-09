Verbrenner-Aus: Italien drängt auf raschere Überprüfung

"Am nächsten Tag werde ich diesen Vorschlag dann dem Rat für Wettbewerbsfähigkeit vorstellen, der ebenfalls in Brüssel tagen wird", erklärte Urso, der am Sonntag am Wirtschaftsforum Ambrosetti in Cernobbio am Comer See teilnahm, laut Medienangaben.

In Bezug auf das Aus von Benzinautos könne man nicht zwei Jahre mit einer Entscheidung warten, argumentierte der italienische Minister. "Es ist absolut notwendig, diese mögliche Revision der Klausel, die eine Überprüfung des für 2035 festgelegten Benzin- und Dieselstopps ermöglicht, auf 2025 vorzuziehen. Ich denke, dass dies das erste Thema sein sollte, mit dem sich die neue Europäische Kommission befassen sollte, denn die Unternehmen und unsere Arbeitnehmer brauchen Klarheit", sagte der Minister.