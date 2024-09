Volvo: Verbrenner-Aus abgesagt, nur mehr eine Plattform für alle E-Autos

Ein Hin- und Her in Schweden: Einerseits verschiebt man das angekündigte Verbrenner-Aus, andererseits präsentiert man bei den E-Autos Neues.

Denn: Neu setzt Volvo Cars bei Elektrofahrzeugen auf eine einheitliche Technik: Alle vollelektrischen Modelle der schwedischen Premium-Automobilmarke nutzen künftig den gleichen Kern aus Systemen, Modulen, Soft- und Hardware. Das „Volvo Cars Superset“ kommt erstmals im neuen Volvo EX90 zum Einsatz und wird sukzessive auf die komplette E-Produktpalette ausgeweitet. Diesen neuen Ansatz hat das Unternehmen am heutigen Capital Market Day (5. September 2024) im schwedischen Göteborg bekanntgegeben.



Die Idee hinter dem Baukasten Auto



Das „Volvo Cars Superset“ lässt sich laut Aussendung wie ein Baukasten auf verschiedene Arten und unterschiedliche Fahrzeugtypen anwenden. Jedes künftige Modell nutzt einzelne Bausteine aus dem Paket, das kontinuierlich erweitert und verbessert wird. Das Unternehmen kann sich gezielt auf die (Weiter-) Entwicklung eines einheitlichen Technikbaukastens konzentrieren. Dadurch werden alle Volvo Modelle mit der Zeit immer besser – und profitieren voneinander: Die Arbeiten am neuen Volvo EX90 kommen beispielsweise dem folgenden Volvo ES90 zugute. Die Erfahrungen mit der vollelektrischen Limousine fließen wiederum in die Entwicklung des Volvo EX60 und die kontinuierliche Verbesserung des Volvo EX90.



„Die Superset-Technik von Volvo Cars markiert einen Wendepunkt: Anstatt an spezifischen Fahrzeugprojekten zu arbeiten, ermöglicht sie es uns, unsere gesamte Entwicklungsarbeit in eine einzige Richtung zu lenken, die allen Modellen zugutekommt“, erklärt Anders Bell, Chief Engineering & Technology Officer bei Volvo Cars. „Unsere Ingenieure arbeiten an einem Baukasten, dessen Fähigkeiten und Funktionen ständig verbessert, erweitert und ausgebaut werden. Die Folge sind eine höhere Qualität, eine schnellere Markteinführung und immer bessere Autos.“