Eigentlich soll der elektrische EX90 sukzessive in die Rolle des großen Volvo schlüpfen und den XC90 ersetzen. Allerdings verschiebt Volvo die Pläne, eine rein elektrische Marke zu werden, weiter nach hinten. Ursprünglich wollte man ab 2030 nur mehr E-Fahrzeuge anbieten, nun sollen doch weiter Mildhybride im Angebot sein.

Dazu passt, dass der XC90 noch einmal aufgefrischt wird. Volvo erklärt es so: Der XC90 T8 AWD Plug-in-Hybrid bleibt für die Marke ein wichtiges Fahrzeug im Hinblick auf Absatz und Profitabilität. Zusammen mit den vollelektrischen Modellen bilden Plug-in-Hybridfahrzeuge wie der Volvo XC90 ein ausgewogenes globales Produktportfolio, das eine Brücke in eine vollständig elektrifizierte Zukunft schlägt. Da sich der Premium-Markt für vollelektrische Fahrzeuge in mehreren Schlüsselmärkten noch entwickelt, bleiben Plug-in-Hybride für die Unternehmenspläne zum Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren weiterhin von entscheidender Bedeutung, heißt es aus Schweden.