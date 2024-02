Verbrenner-Aus bis 2035: Wifo-Chef zweifelt

Der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr , bezweifelt , dass das ab 2035 in der EU vorgesehene Verbrenner-Aus in der jetzigen Form hält . "Bei den europäischen Richtlinien werden Änderungen notwendig sein", prophezeit er dem Magazin Pragmaticus.

Das dürfte also auch in Europa schwierig werden.

Den heimischen Zulieferern schreibt Felbermayr im wachsenden Elektronikbereich Chancen zu, auch wenn der Verbrennermarkt schrumpft. "Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir nicht mehr so stark von Deutschland abhängig sind, wie das in der Vergangenheit der Fall war", sagte er zum "Pragmaticus". Allerdings hingen in Österreich trotzdem 900 Unternehmen mit rund 81.000 Mitarbeitern direkt an der deutschen Autoindustrie.