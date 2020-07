Venetien: Quarantäne-Verweigerern drohen Anzeige und Haft

Flug-Stopp für Bangladesch

In Venetien wurden seit dem 1. Juli 28 neue Infektionen gemeldet, 15 seien auf Auslandsaufenthalte zurückzuführen. Laut Zaia sei die Zahl der Neuinfektionen angesichts der fünf Millionen Bürger in seiner Region minimal. Trotzdem dürfe man keinen Infektionsherd unterschätzen.

Inzwischen wurden in Rom 39 Infektionsfälle unter der Gemeinschaft aus Bangladesch gemeldet. 14 von 225 Passagieren, die am Montag mit einem Flug aus Dhaka in Rom eingetroffen sind, wurden positiv auf das Covid-19 getestet und unter Quarantäne gestellt, berichteten italienische Medien.

Italien hat deshalb beschlossen, Flüge aus Bangladesch zu stoppen. Der Stopp gilt vorerst für eine Woche.