Schallenberg in Italien: Anerkennungsbesuch im leeren Rom

Rom post Corona (oder beinahe post) wirkt auf den Besucher fast normal: Menschen auf den Straßen und in den Caffè-Bars, diskutierend und gestikulierend am Zeitungsstand, und der Verkehr fließt zwar flott, aber mit ersten Staus da und dort.

Nur Touristenbusse gibt es keine, Touristen auch nicht. Der Petersdom, den Außenminister Alexander Schallenberg am Freitag vor dem Termin mit dem „Außenminister“ des Vatikan, Kurienbischof Paul Gallagher, und später mit Italiens Außenminister Luigi Di Maio besucht, ist praktisch leer, statt des Geräuschpegels Hunderter Touristen Stille. Die Sixtinische Kapelle präsentiert sich in ungestörter Schönheit. Und auf dem Petersplatz in gleißender Juli-Sonne, sonst Magnet für Gläubige aus aller Welt – diesmal kein Mensch.

„Italien ist nicht der Verpestete Europas“, sagte Di Maio Anfang Juni leicht verstimmt, als Österreich seine Grenzen zu allen Nachbarn außer Italien öffnete. Die Kurve sinkt in der Tat deutlich. 240.000 Fälle und fast 35.000 Tote zählte das Land. Aber die Zahl der Infizierten ist von 108.000 im April auf 15.000 gesunken, mit 180 Neuinfektionen pro Tag (Schwerpunkt: Lombardei). Das ist in Relation weniger als in Österreich.