USA: Wie Bayer die Glyphosat-Katastrophe beilegen will

Alles Schnee von gestern. Angesichts von erwarteten 125.000 eingereichten und noch nicht eingereichten Klagen in den USA, die dem Umsatzbringer „Roundup“ Krebs auslösende Wirkung nachsagen, will der Konzern vom Rhein den Instanzenweg abkürzen. Mit rund elf Milliarden Dollar an die Kläger soll ein Teil-Schlussstrich gezogen werden, um Aktionäre zu befrieden und den eingetretenen Reputationsverlust aufzufangen.