Glyphosat: Generelles Verbot ist EU-rechtswidrig

Noch vor der Abstimmung im Parlament über eine generelles Glyphosatverbot hat die Universität für Bodenkultur in Wien mit Unterstützung der Agentur für Ernährungssicherheit dazu eine neue Studie präsentiert. Gemäß den vorliegenden Daten könnte für glyphosathältige Pflanzenschutzmittel "kein erhöhtes Risiko für diesen Wirkstoff im Vergleich zu anderen zugelassenen Herbiziden abgeleitet werden" heißt es in der Zusammenfassung der Studienergebnisse. Es gibt laut Studienautorin, Universitätsprofessorin Siegrid Steinkellner, auch "keine gesicherten Belege dafür, dass Glyphosat die Artenvielfallt stärker beeinflusst als andere Maßnahmen zur Unkrautregulation."

Rückstandsdaten von Lebensmittelproben zeigen, dass von den untersuchten Produkten "keine Gefahr für die menschlichen Gesundheit ausgeht", heißt es weiter in der Studienzusammenfassung. Da Glyphosat bis 2022 in der EU zugelassen ist, sei ein Totalverbot in Österreich aus EU-rechtlichen Gründen nicht möglich. Auftraggeber der Studie waren der Bund und die Bundesländer.