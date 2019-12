Formalfehler: Bierlein stoppt Glyphosat-Verbot

Das im Juli vom Nationalrat beschlossene Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat wird von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein nicht kundgemacht und wird somit nicht in Kraft treten. Grund dafür ist ein reiner Formalfehler: Das Gesetz hätte der EU im Voraus zur Notifizierung übermittelt werden müssen, was aber nicht geschehen ist.

Die Landwirtschaftskammer (LK) hatte am Freitag in einem Schreiben an das Bundeskanzleramt davor gewarnt, dass dem Parlamentsbeschluss für ein nationales Glyphosatverbot zum 1. Jänner 2020 ein systematischer Verstoß gegen die Notifizierungsrichtlinie der EU zugrunde liege.