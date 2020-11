US-Wahl: Was passiert, wenn es keinen klaren Sieger gibt?

Keine Sieger am Wahlabend

Trump geht davon aus, dass er am 3. November gewinnt, weil voraussichtlich mehr republikanische als demokratische Wähler direkt an die Wahlurnen gehen werden. Diese Stimmen werden bei der Auszählung vorgezogen und fließen in die ersten Hochrechnungen ein. In der Wahlnacht könnte so der Eindruck entstehen, Trump habe die Wahl für sich entschieden. Allein: Das hohe und vor allem auf demokratische Wähler zurückgehende Briefwahlaufkommen (schon weit mehr als 50 Millionen) kann aufgrund unterschiedlicher Fristen in den Bundesstaaten niemals komplett in der Wahlnacht ausgezählt werden. Pennsylvania etwa akzeptiert ordnungsgemäß per Brief eingegangene „Mail-in-ballots“ auch noch drei Tage nach dem Wahltag. In diesem Szenario ist nicht ausgeschlossen, dass am Ende Joe Biden der Sieger ist.