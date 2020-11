Zahlen, Daten, Fakten: Der Kampf ums Weiße Haus in Grafiken

Donald Trumps Pläne

Wirtschaft/Finanzen

Trump wirbt mit dem, was er erreicht haben soll: Sowohl die Steuern als auch die Arbeitslosenzahlen seien gesunken. In der Krise haben aber 22 Millionen Amerikaner ihren Job verloren. Bis Juli 2021 will Trump zehn Millionen Jobs schaffen. Dazu hat er die „größte Steuersenkung aller Zeiten“ angekündigt.

Umwelt

Trump möchte weltweit eine Milliarde Bäume pflanzen, weltweite Klimaabkommen lehnt er ab. Den Kohleabbau will er fördern, Umweltstandards bei neuen Autos senken. Fracking will er massiv ausbauen.

Außenpolitik

“America First” wird fortgesetzt: In der NATO setzt er die Partnerländer unter Druck, im Konflikt mit China versucht er auch in der EU und in Südamerika Druck aufzubauen. In puncto Iran setzt er auf Drohungen, gegenüber Russland ist er seltsam unentschlossen.

Einwanderung

Trump will weiter seine Mauer zu Mexiko bauen, bis zur Wahl sollen täglich zwei Meilen dazukommen. Dazu will er digitale Pranger: Auf Werbetafeln sollen straffällige Eingewanderte zu sehen sein.

Gesundheit/Corona

Statt Obamacare will er ein "wunderschönes" Krankenversicherungssystem. Arzneimittelpreise sollen sinken. In puncto Corona setzt er auf überhaupt keine restriktiven Maßnahmen.