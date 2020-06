USA: Warum eine Polizeireform so kompliziert ist

Wer das politisch aufweichen will und den Tatbestand des „rücksichtslosen Gewalteinsatzes“ einführen will, hat den erbitterten Widerstand der Polizeigewerkschaften zu gewärtigen. Sie sind es, die in Verträgen mit den Gebietskörperschaften unter anderem die Aufklärung von Polizeibrutalität erschweren, weil Akten unter Verschluss gehalten werden. Das Kern-Argument dieser Lobbyisten nach tödlicher Polizeigewalt: Amerika ist bis an die Zähne bewaffnet (mehr als 300 Millionen Waffen in Privatbesitz), ergo müssten Beamte immer damit rechnen, dass ihr Gegenüber bewaffnet sei. Oft heißt es dann: Lieber schießen statt schlichten.