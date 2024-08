Wie Robert Kennedy Jr. Donald Trump ins Weiße Haus helfen könnte

In der Spitze bis zu 16 Prozent der Wähler, die dem Angebot der großen Parteien überdrüssig waren, sahen in dem Spross der großen Ostküsten-Politik-Dynastie eine Alternative.

Die Gründe für die kurz vor der Implosion stehende Kandidatur sind simpel: Kennedy hat kein Geld mehr. Seine Kampagne, die rund 55 Millionen Dollar an Spenden eintrieb, hat drei Millionen Dollar Schulden und nur noch eine geringe einstellige Millionensumme „in cash” zur Verfügung.

Dazu kommen massive Justiz-Streitigkeiten in mehreren Bundesstaaten, in denen Kennedy knapp 75 Tage vor der Wahl immer noch nicht die formalen Voraussetzungen erfüllt hat, um auf die Stimmzettel zu kommen.

Schulterschluss mit Trump

Sollte Kennedy am Freitag den Ausstieg vollziehen, womöglich sogar im Schulterschluss mit Trump, der in der Nähe von Phoenix zeitgleich im Wahlkampf sein wird, werden Wahl-Experten die Taschenrechner herausholen. In einigen Bundesstaaten würde seine Kandidatur-Aufgabe laut Umfragen Trump, in anderen Harris nutzen. Ein genaues Bild gibt es derzeit nicht.

Kennedys Sympathisanten, davon ist der Wahlforscher Larry Sabato von der Universität Virginia überzeugt, würden sich bei der Wahl am 5. November zwischen Harris und Trump aufteilen. Neben Trump und dessen umstrittenen Vize-Kandidaten J.D. Vance auch noch den für seine Nähe zu Verschwörungstheorien bekannten Kennedy auf dem Ticket zu haben, könnte für viele Wähler abtörnend sei, so Sabato.

Allerdings räumen Insider bei Republikanern wie Demokraten ein, dass in Swing States wie Michigan oder North Carolina, wo Kennedy es auf den Stimmzettel geschafft hat, bei knappem Ausgang zwischen Harris und Trump Zehntel-Prozentpunkte-Verschiebungen durch Kennedy-Anhänger am Ende den Ausschlag geben könnten.