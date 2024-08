Tim Walz: Kamalas Vize wird in Chicago zum absoluten Liebling

Walz will Fröhlichkeit zurück in den politischen "Kampf" bringen

Der erst vor drei Wochen auf die nationale Bühne katapultierte weißhaarige Mann mit der hohen Stirn nutzte die wenigen Minuten im Scheinwerferlicht, um sich erneut als bodenständiger Normalo zu präsentieren, der sich gemeinsam mit Harris auf die Fahnen geschrieben hat, die „Fröhlichkeit” zurück in den politischen „Kampf” bringen zu wollen.

Erneut nannte er die politische Agenda der republikanischen Herausforderer „weird” (seltsam) und unerbeten. Erneut zeigte er den Stolz auf seine Pädagogen-Laufbahn: „Unterschätzt niemals Lehrer einer öffentlichen Schule.” Erneut bemühte er im Kontrast zur Interventionswut der Republikaner sein gesellschaftspolitisches Mantra: „Kümmert euch um euren eigenen Kram.” Der Mann hat etwas vom rheinischen Leben-und-leben-lassen; aber mit Kümmerer-Note. Wörtlich hört sich so an: „Die Familie am Ende der Straße denkt vielleicht nicht so wie Sie, sie betet vielleicht nicht so wie Sie, sie liebt vielleicht nicht so wie Sie. Aber diese Menschen sind unsere Nachbarn. Also muss man sich um sie kümmern und sie sich um einen.”