Joe Biden zum Abschied: "Amerika - ich habe mein Bestes für Dich gegeben"

Und das auch noch weit nach Mitternacht! Hätte Joe Biden vor sieben Wochen im TV-Duell gegen Donald Trump auch nur annähernd so klar, kraftvoll und entschlossen geredet wie am späten Montagabend bei seiner inoffiziellen Abschiedsrede auf dem Demokraten-Parteitag in Chicago, der noch fünf Monate amtierende Präsident der Vereinigten Staaten wäre womöglich noch heute Kandidat seiner Partei für die Wahl im November.

Keine Spur von mentaler Schwäche. Stattdessen energische, fast wütende Worte packte der 81-Jährige in eine fast 80-minütige Rede, die als informelle Staffelstab-Weitergabe an Vize-Präsidentin Kamala Harris diente, die an seiner statt gegen Herausforderer Donald Trump antreten wird.