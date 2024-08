Swifties für Trump? Wie Trump mit Fake-Bildern punkten will

Der Ex-Präsident teilte am Sonntag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social unter anderem ein gefälschtes Plakat, auf dem die Sängerin ihre Anhänger dazu aufruft, ihre Stimme für Trump abzugeben. Eine Stellungnahme von Swift oder ihrem Umfeld gibt es noch nicht.

Manipulierte Bilder

Ein Eintrag des republikanischen Kandidaten auf Truth Social vom Sonntag zeigte Swift in rot, weiß und blau gekleidet mit der Bildunterschrift "Taylor Swift Wants You To Vote For Donald Trump". "Ich akzeptiere!" schrieb Trump. Andere offenkundig manipulierte Bilder zeigten Frauen in T-Shirts mit der Aufschrift "Swifties für Trump".

Einige der Bilder wurden nach Einschätzung von Fachleuten mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Das Plakat der Sängerin sei entweder "KI-generiert oder einfach klassisch manipuliert", sagte der Experte für digitale Forensik an der Universität California, Hany Farid, der Nachrichtenagentur AFP. Trumps Beitrag sei "besonders hinterhältig", weil mindestens eines der Fan-Bilder tatsächlich echt aussehe, fügte er hinzu.