Faktencheck nach Trump-Attacke: Fälscht Harris ihre Zuschauer-Mengen?

Nach dem Rückzug von Joe Biden haben die Demokraten in den USA mit Kamala Harris eine neue Präsidentschaftskandidatin gekürt. Vonseiten des republikanischen Konkurrenten Donald Trump und einzelnen Usern wird die Behauptung verbreitet, dass Harris bei abgelichteter Unterstützung trickst.

Das Publikum bei einer Wahlkampfveranstaltung auf einem Flughafen im Bundesstaat Michigan sei angeblich gefälscht worden, in Wirklichkeit sei niemand dort gewesen.

Die Überprüfung Kamala Harris und Tim Walz veranstalteten am 7. August eine Wahlkampfveranstaltung am Flughafen in der Stadt Romulus nahe Detroit. Die Wahlkampfreden wurden in einem Hangar am Flugplatz abgehalten, zu dem Harris und Walz mit der Flugzeugmaschine Air Force Two anreisten.

Laut dem demokratischen Wahlkampfteam waren etwa 15.000 Menschen am Tag der Veranstaltung vor Ort. Zahlreiche Bilder und Videos, die am Tag der Wahlkampfveranstaltung aufgenommen worden sind, dokumentieren die Größe der Menschenmenge. Dazu gehört beispielsweise Bildmaterial von Agenturen wie der Associated Press, Getty Images oder des in Michigan lokalen Medienunternehmens MLive. Auch Privatpersonen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, veröffentlichten ihre eigens aufgenommenen Bilder und Videos. Zudem wurde der Wahlkampfauftritt inklusive der Ankunft von Harris und Walz per Livestream aufgezeichnet.

Bilder sind nicht KI-generiert Donald Trump teilte auf der Plattform "Truth Social" ein Posting des Social Media Strategen Chuck Callesto. Mithilfe von zwei Bildern erhebt Callesto die Behauptung, dass die Bilder über die Menschenmassen gefälscht wären. Eines der beiden Fotos dem Callesto unterstellt, KI-generiert zu sein, wurde erstmals am 8. August von einem demokratischen Wahlkampfhelfer namens Bhavik Lathia auf der Plattform X gepostet. Das von Lathia geteilte Foto zeigt eine Menschenmenge von hinten, die in Richtung des Flugzeugs schaut.

Der digitale Forensiker Hany Farid, mit Lehrstuhl an der Universität Berkeley, analysierte das Bild und fand keinerlei Anzeichen dafür, dass es von einer KI generiert wurde. Der Experte analysierte das Bild mithilfe von zwei Modellen, die darauf ausgelegt sind, Muster zu erkennen die mit KI-Generierung verbunden sind. Auf eine Presseanfrage von The Hindu News, erklärte Farid, dass die Erhöhung von Kontrast und Helligkeit die einzigen erkennbaren Bearbeitungen am Bild wären. BBC News hat die Metadaten des Originalbildes kontrolliert und mit denen eines weiteren Bildes aus demselben Blickwinkel abgeglichen, das nur wenige Minuten später fotografiert worden ist. Die Bildhelligkeit erscheint in diesem Foto um einiges dunkler, was sich durch den Schatten des Hangar-Daches erklären lassen könnte, unter welchem die Menschenmasse gestanden ist.

© APA/AFP/JEFF KOWALSKY / JEFF KOWALSKY

Spiegelung im Triebwerk Das zweite von Callesto und Trump geteilte Bild, ist ein Foto der Oberfläche der Air Force Two Maschine. Mit der Vorlage dieses Fotos wird die Behauptung aufgestellt, dass sich die Menschenmenge nicht in der Oberfläche des Triebwerks spiegelt und somit gefälscht sein müsse. Warum die Spiegelung der Menschenmenge nicht zu erkennen ist, erklärt Farid anhand eines 3D-Modells. Der Experte sagt, dass in dem 3D-Modell auch eine große Menschenmenge nur als winziger Streifen an der reflektierenden Oberfläche erscheint. Zudem verweist der Experte daraufhin, dass das menschliche visuelle System starke Schwierigkeiten habe, die Geometrie von reflektierenden Oberflächen zu verstehen.

Einschätzung: Die Behauptungen sind falsch. Zahlreiche Videoaufnahmen, die sowohl von Privatpersonen als auch von Presseagenturen aufgenommen wurden, dokumentieren die tatsächliche Größe der Menschenmenge, die vor Ort war. Es gibt keine Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Bilder KI-generiert wurden.