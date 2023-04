USA verzeichnen 162.000 illegale Migranten im Monat

Wenn es nicht zu einer grundlegenden Änderung der Politik kommt, bereitet sich das US-Heimatschutzministerium darauf vor, dass bis zu 13.000 Migranten pro Tag die südliche Grenze überqueren werden, also etwa 400.000 pro Monat, sobald Titel 42 Anfang Mai aufgehoben wird, so interne Hochrechnungen. Die von Ex-Präsident Donald Trump erlassene Verordnung soll außer Kraft treten, sobald der "nationale Gesundheitsnotstand COVID-19" am 11. Mai ausläuft.

Biden will neue Verordnung

Um dem potenziellen Anstieg der Migration entgegenzuwirken, hofft die Regierung Biden, am oder vor dem 11. Mai eine Verordnung zu verabschieden, die Migranten von der Gewährung von Asyl ausschließt, wenn sie illegal in die USA einreisen, nachdem sie in einem anderen Land als dem, aus dem sie geflohen sind, nicht um Schutz gebeten haben. Die Regelung wird wahrscheinlich von Migrantenanwälten vor Gericht angefochten werden, die sie als einen Trump-ähnlichen Versuch anprangern, die US-Asylgesetze auszuhöhlen.