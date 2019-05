USA und Europa: Abtreibungsgegner auf dem Vormarsch

Den Initiatoren des jüngsten Gesetzes in Alabama geht es darum, das Recht auf Abtreibung generell aufzuheben. Sie hoffen, dass das Oberste Gericht in Washington nach der Ernennung zweier neuer Höchstrichter durch Trump – beide deklarierte Abtreibungsgegner – auf kurz oder lang in ihrem Sinne entscheidet.

"Krieg gegen Frauen"

Für Frauenrechtler und Demokraten sind die Versuche, das Recht auf Abtreibung aufzuweichen, ein gezielter Angriff auf hart erkämpfte Frauenrechte. Die demokratische Sprecherin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, sprach von einem „Krieg gegen Frauen“.