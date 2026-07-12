Mexiko erhebt Klage gegen Trumps ICE-Gewalt

Lorenzo Salgado Araujo war gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen, einer Baustelle im Osten Houstenss, als er von ICE-Einsatzkräften bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurde. Die Kontrolle sei erfolgt, weil ein Insasse im Lieferwagen der „Zielperson“ geähnelt habe, so die Behörden. Salgado soll sich den Anweisungen widersetzt und ein Einsatzfahrzeug gerammt haben, als er versucht habe, weiterzufahren. Der ICE-Beamte habe in Notwehr gehandelt. Doch die Insassen des Autos und Salgados Familie bestreiten das. Die Aussagen lassen sich kaum überprüfen: Die Beamten trugen keine Bodycams. Der Fall des 52-jährigen Mexikaners erinnert an jene von Alex Pretti und Renée Good, beide wurden im Jänner in Minneapolis durch Schüsse der Anti–Einwanderungsbehörde getötet – ohne das eigentliche „Zielobjekt“ der Behörde gewesen zu sein.

Salgado arbeitete laut seiner Familie seit 30 Jahren als Bauarbeiter in Houston, nachdem er als undokumentierter Migrant in die USA gekommen war. Er sei kurz vor dem Erhalt einer Arbeitserlaubnis gestanden. Im Jänner wie heute sorgt die Tötung für Proteste: Menschen gehen in Housten – im tiefroten Bundesstaat Texas – auf die Straße, fordern Konsequenzen für die Gewalt. Bislang wurde kein Einwanderungsbeamter im Zusammenhang mit den Todesfällen angeklagt, auch nicht nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis. Doch diesmal hat die Tötung auch außenpolitische Folgen: Die Regierung von Mexiko kündigte an, Anzeigen bei Staatsanwaltschaften mehrerer US-Bundesstaaten und beim US-Justizministerium einzureichen.

Mehr als 60 Todesopfer Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum, eine der letzten verbliebenen linksgerichteten Regierungschefinnen Lateinamerikas und damit eine der letzten, die Trump die Stirn bietet, kündigte an: „Wir können die Misshandlung unserer Brüder und Schwestern in den Vereinigten Staaten nicht zulassen.“ 17 mexikanische Staatsbürger seien bisher in ICE-Gewahrsam und bei Festnahmen ums Leben gekommen. Den Vereinten Nationen zufolge starben seit 2024 bis Juni 2026 insgesamt 62 Menschen in ICE-Obhut. Salgado war das zehnte Opfer, das durch den Schuss eines ICE-Beamten getötet wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/YURI CORTEZ / YURI CORTEZ Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum ist eine der letzten verbliebenen linksgerichteten Regierungschefinnen Lateinamerikas.