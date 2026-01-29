"Eine brennende Stadt kämpfte gegen Feuer und Eis" – im Original "fire and ICE", eine Anspielung auf die US-Einwanderungsbehörde – "unter den Stiefeln der Besatzer, König Trumps Privatarmee vom Heimatschutzministerium."

Dass "The Boss" Bruce Springsteen wenig vom US-Präsidenten hält, ist längst bekannt: Auf seiner Welttour hält er zwischen "Born in the U.S.A." und "The River" pathetische Reden gegen Donald Trump, übt scharfe Kritik an seiner Einwanderungspolitik und nennt ihn einen "Tyrann". Mit Barack Obama hatte Springsteen einen Podcast, im Präsidentschaftswahlkampf 2024 hatte er die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützt.

Nach den tödlichen Schüssen durch die US-Einwanderungsbehörde ICE auf zwei US-Bürger in Minneapolis hat der US-Rockstar nun eine Hymne auf die Stadt und ihre Bürger verfasst. "Streets of Minneapolis", übersetzt Straßen von Minneapolis, heißt der Protestsong gegen "König Trump". Er habe den Song am Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch veröffentlicht, schrieb der 76-Jährige auf Instagram. Sein Posting hat mittlerweile über 200.000 Likes.

Die beiden Opfer kommen in dem Song sogar namentlich vor: "Da waren blutige Fußspuren, wo Gnade hätte herrschen sollen, und zwei Tote, die auf schneebedeckten Straßen dem Tod überlassen wurden. Alex Pretti und Renée Good."