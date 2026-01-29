Am 4. Dezember vergangenen Jahres startete ICE die Operation „Metro Surge“. Keine zwei Monate später, am 24. Jänner, erschossen ICE-Beamte den 37-jährigen Alex Pretti. Wie sich die Situation in den 51 Tagen seit Einsatzbeginn zugespitzt haben musste, das zeigen nun neue Aufnahmen aus Minneapolis, auf denen ausgerechnet Pretti zu sehen ist. Und sie zeigen: Sein Tod hatte offenbar ein Vorspiel. Schon elf Tage vor dem tödlichen Zwischenfall war er mit ICE-Beamten aneinandergeraten. Das vom Portal The News Movement veröffentlichte Video zeigt, wie Pretti bei einem Protest in Minneapolis in Richtung eines ICE-Fahrzeugs spuckt und anschließend zweimal gegen den wegfahrenden SUV tritt. Ein Beamter bringt Pretti daraufhin zu Boden, weitere Einsatzkräfte kommen hinzu, während Umstehende lautstark protestieren und hupen:

Was dem Vorfall vorausging, bleibt unklar. Die Videoaufnahmen zeigen aber, wie aufgeheizt die Situation in Minneapolis auch schon vor dem tödlichen Zwischenfall war. Laut The News Movement entstanden die Aufnahmen am 13. Jänner gegen 10.15 Uhr Ortszeit, als ein Filmteam im Rahmen einer Dokumentation über ICE einen Hinweis erhielt, dass Bundesbeamte eine Straße blockierten. In dem Video ist zudem ein Gegenstand an Prettis Hosenbund zu erkennen, der einer Waffe ähnelt. Ob Pretti danach griff oder ob die Einsatzkräfte den Gegenstand überhaupt wahrnahmen, lässt sich aus den Bildern nicht rekonstruieren.