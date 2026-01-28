Die an dem tödlichen Einsatz gegen den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis beteiligten Bundesbediensteten sind laut US-Medien vom Dienst suspendiert worden. Die New York Times berichtete am Mittwoch zudem, die Zahl der von der Maßnahme betroffenen Mitarbeiter der Grenzschutzbehörde CBP sei noch nicht bekannt.

Präsident Donald Trump hatte nach einer Welle der Empörung über den Vorfall am Rande einer Abschiebe-Razzia eine "ehrenvolle und ehrliche Untersuchung" angekündigt.

Mehr dazu in Kürze