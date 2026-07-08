Nächster Todesfall: ICE-Beamter erschoss mexikanischen Einwanderer

Ein Beamter der US-Migrationsbehörde ICE hat in Houston einen Einwanderer aus Mexiko erschossen. Nach bisherigem Kenntnisstand habe sich der Mann, der sich angeblich illegal in den USA aufgehalten haben soll, in seinem Fahrzeug Anweisungen der Beamten widersetzt, teilte das Heimatschutzministerium in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) auf der Plattform X mit. Der Fahrer habe zunächst ein Auto der Einsatzkräfte gerammt und dann versucht, mit seinem Auto einen Beamten zu erfassen.