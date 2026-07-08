Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Ausland

Nächster Todesfall: ICE-Beamter erschoss mexikanischen Einwanderer

Laut US-Heimatschutzministerium soll sich der Autolenker den Anweisungen der Beamten widersetzt haben.
08.07.2026, 07:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bewaffnete Einsatzkräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE patrouillieren in taktischer Ausrüstung vor einem Gebäude.

Ein Beamter der US-Migrationsbehörde ICE hat in Houston einen Einwanderer aus Mexiko erschossen. Nach bisherigem Kenntnisstand habe sich der Mann, der sich angeblich illegal in den USA aufgehalten haben soll, in seinem Fahrzeug Anweisungen der Beamten widersetzt, teilte das Heimatschutzministerium in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) auf der Plattform X mit. Der Fahrer habe zunächst ein Auto der Einsatzkräfte gerammt und dann versucht, mit seinem Auto einen Beamten zu erfassen.

85-jähriger Deutscher stirbt in ICE-Gewahrsam

Dabei habe der Beamte das Feuer eröffnet. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Laut dem Ministerium wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen Verletzungen. Das Ministerium habe interne Ermittlungen wegen der Schussabgabe eingeleitet. Das Büro der Bundespolizei FBI in Houston ermittle zudem wegen des Angriffs auf einen Bundesbeamten.

ICE USA Mexiko
Agenturen, best  | 

Kommentare