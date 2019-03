USA: „Top Secret“ gilt nicht für Trumps Schwiegersohn

Kushner suchte bis vor kurzem für ein milliardenschweres Hochhaus in Manhattan händeringend einen Investor. In dieser Gemengelage alarmierte nun ein Bericht der New York Times die Demokraten im Kongress.

Danach hat Donald Trump vergangenen Mai persönlich angeordnet, dass Kushner auch – geheimer geht’s nicht – Top-Secret-Informationen einsehen darf. Dazu gehört das täglich von allen Geheimdiensten für den Präsidenten erstellte Sicherheits-Briefing.