Ivanka Trump und Jared Kushner: Strippenzieher des US-Präsidenten

Bereits zwei Jahre zuvor hatte er die Wochenzeitung The New York Observer gekauft, was seinen Einfluss in der Ostküstenmetropole noch vergrößerte.

Anders als sein Schwiegervater gilt Kushner als medienscheu. Er hält sich gern im Hintergrund, besitzt kein Facebook-Profil und twittert nicht. In sozialen Medien taucht er nur auf, wenn seine Frau wieder einmal perfekt inszenierte Bilder ihrer Familie postet.