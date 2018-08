Der Partylifestyle der Tiffany Trump

Nach ihrer Trennung von ihrem Freund, dem Fachinformatiker Ross Mechanic, wollte sich Tiffany Trump eigentlich voll und ganz auf ihr Jurastudium konzentrieren. Es macht aber ganz den Eindruck, als würde die Präsidententochter derzeit lieber das Partyleben genießen, als für bevorstehende Prüfungen zu lernen.

Mit Lindsay Lohan auf Mykonos

Während sich ihre Halbschwester Ivanka Trump (zumindest offiziell) im Weißen Haus ernsteren Angelegenheiten widmet, soll Tiffany vor zwei Woche nach Mykonos gejettet sei, wo sie seitdem mit Skandalnudel Lindsay Lohan und ihrem Designer-Freund Andrew Warren fleißig am Feiern ist.

Lohan hat erst vor Kurzem ihr neues Strandrestaurant Lohan Beach House auf der griechischen Ferieninsel eröffnet. Zudem ist eine neue MTV-Realityshow mit dem Titel "Lohan Beach Club" in Planung, in der der strauchelnde Hollywoodstar bei seinem Neustart in Griechenland begleitet werden soll. Laut Page Six wird nun spekuliert, dass auch die Tochter von Donald Trump aus seiner Ehe mit Marla Maples einen Auftritt in Lindsays neuen Show absolvieren soll.