Woran das amerikanische TikTok-Verbot scheitern könnte

Unerwähnt ließ der Tiktok-CEO, dass China vor einigen Jahren verfügt hatte, dass in China programmierte Algorithmen und Quellcodes - quasi das Herz von Tiktok - nur noch mit Zustimmung Pekings an ausländische Firmen verkauft werden dürfen. Botschaft: Ablehnung wahrscheinlich.

Tiktok-Chef Shou Chew, gebürtig in Singapur, hat erklärt, dass man sich ungerecht behandelt fühlt und den kompletten Rechtsweg bis zum Obersten Gerichtshof nutzen wird, um sich zu wehren. Das könnte erfahrungsgemäß Jahre dauern. Shou Chew betonte, dass Tiktok über 300 000 Klein-Unternehmern eine wirtschaftliche Basis biete. Dies aufs Spiel zu setzen, sei fragwürdig und schädlich.

Kartellrecht als Pferdefuß

Abgesehen davon: Angenommen, der Supreme Court in Washington würde der Argumentation der US-Regierung und des Kongresses folgen, müsste erst ein Käufer gefunden werden, der laut Markt-Analysten „im Bereich von 50 Milliarden Dollar plus x” zahlungsfähig wäre. Branchen-Größen wie Google oder Microsoft, die das Geld hätten, fielen nach Einschätzung von Experten in Washington wegen des Kartellrechts aus.

Ohnehin, so der republikanische Senator Rand Paul, kollidierten die Zwangsverkaufs-Ambitionen mit der US-Verfassung, wo dem Recht auf freie Meinungsäußerung hoher Stellenwert eingeräumt wird. Paul, ein Exot in den eigenen Reihen, betonte, dass der Tiktok-Algorithmus in den USA vom US-Netzwerkbetreiber Oracle gesichert werde - und nicht von China. Außerdem gehöre das Unternehmen zu 60 Prozent ausländischen Investoren - nicht chinesischen.