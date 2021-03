USA schmieden an Allianz gegen China

Und so forderte Blinken lediglich eine „Denuklearisierung“ des Landes, ging auf die scharfen Töne aus Pjöngjang nicht ein. Das dürfte er sich für sein chinesisches Pendant, Außenminister Wang Yi aufsparen, den er am Donnerstag in Alaska trifft. Ob er allerdings ohne tadelnde Worte auskommen wird, ist fraglich. Denn in der Causa China wandelt Joe Biden in den Fußstapfen seines Vorgängers.

Austin reist weiter nach Indien, einen der schärfsten Konkurrenten Chinas. Denn auch im Indischen Ozean drohen einige chinesische Militärhafen zu entstehen, womit die „Neue Seidenstraße“ an allen Grenzen des indischen Subkontinents verliefe.