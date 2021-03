Jetzt droht im Kampf um die Vorherrschaft Krieg mit China

So sehen das auch die USA, die Chinas Einmarsch in Taiwan befürchten. Admiral Philip Davidson, ranghöchster US-Militär im pazifisch-asiatischen Raum, warnte erst am Dienstag im US-Senat, die Bedrohung für Taiwan könnte „schon in den kommenden sechs Jahren real“ werden.

Als mögliches Ziel nannte er auch die Pazifik-Insel Guam, Standort des US-Luftwaffenstützpunkts Andersen Air Force Base. Davidson drängt vehement auf ein neues Raketenabwehrsystem dort.

„Brandgefährlich“

Chinesische Kampfjets verletzen mittlerweile fast täglich Taiwans Luftraum. Entsprechend verstärkten auch die USA ihre militärische Präsenz in der Region. „Es ist ein gegenseitiges Abtasten, das brandgefährlich werden kann“, sagt die Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik im Gespräch mit dem KURIER: „Wenn es einen Punkt auf dieser Welt gibt, wo es am schlimmsten krachen könnte zwischen den beiden Mächten, die darum wetteifern, Anführer dieser Welt zu werden – also die USA und China – dann ist das Taiwan. Und das in einer direkten Konfrontation.“