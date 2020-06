USA: Rassismus "unendlich tief in Psyche des Landes verwurzelt“

Im Detail unterscheiden sich auch die Richtlinien über den Einsatz von Gewalt gegen Zivilisten von Bundesstaat zu Bundesstaat, manchmal sogar von Landkreis zu Landkreis. So sei die tödliche Kniepresse, die Floyd zum Verhängnis wurde und die seit Freitag in Minneapolis per Stadtratsbeschluss verboten ist, in einigen Bundesstaaten erlaubt, in anderen nicht.

Trump mit "rassistischer Rhetorik"

In der Causa Floyd, die seit bald zwei Wochen Proteste in fast 400 US-Städten hervorgerufen hat, kommt aus Sicht der Expertin der Faktor Donald Trump massiv erschwerend hinzu. Anders als unter Barack Obama komme „nur Benzin“ aus dem Weißen Haus. „ Trumps rassistische Rhetorik begünstigt, dass Polizisten denken, sie könnten brutal vorgehen und dabei straflos bleiben.“

"Schocktruppe"

Dass der Präsident die Polizei bei den Demonstrationen als „Schocktruppe“ gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt sehen will, wobei wie in Buffalo/ New York sogar ältere, weiße Menschen Opfer der Übergriffigkeit werden, sei neu. „Unter Obama wäre das Justizministerium gegen diese verbrecherischen Cops vorgegangen“, sagt Schmidt, „ Trump gibt ihnen das Gefühl, sie seien sicher.“