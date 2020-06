USA: Generalstaatsanwalt im Fall Floyd im Visier der Republikaner

Als der Demokrat Keith Ellison im vergangenen Jahr den US-Kongress verließ und Generalstaatsanwalt von Minnesota wurde, trat er erst einmal von der großen politischen Bühne. Jetzt steht der 56-Jährige plötzlich wieder im Rampenlicht: Als oberster Staatsanwalt des US-Staates leitet Ellison nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis die Ermittlungen gegen vier Polizisten.

Der Druck ist gewaltig: Das ganze Land schaut auf die Großstadt im Norden der USA. Doch die Ermittlungen dürften lange dauern, und Prozesse gegen Polizisten sind höchst kompliziert.

Ellison mahnte deswegen Geduld an - und dämpfte die Erwartungen: "Diesen Fall vor Gericht zu bringen wird nicht leicht", sagte der Generalstaatsanwalt, selbst ein Afroamerikaner, in dieser Woche. "Es wird schwierig, einen Schuldspruch zu erzielen." Zugleich betonte der in Detroit geborene Jurist: "Wir arbeiten an diesem Fall mit einem Ziel zusammen: Gerechtigkeit für George Floyd."