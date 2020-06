USA: Präsidiales Quartett attackiert Donald Trump

Es ist ein bisschen so, als hätte jemand „Mount Rushmore“ zum Leben erweckt und die Mundwinkel der in Stein gemeißelten präsidialen Heroen der US-Geschichte ( George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln) nach unten gezogen. Vier ihrer Nachfolger haben nun am selben Tag Stellung bezogen zur systematischen Ungleichheit und rassistischen Ur-Wunde des Landes – und damit zu den Wurzeln der auf Entsetzen und Empörung stoßenden Tötung des Schwarzen George Floyd, der vor elf Tagen in Minneapolis von der Polizei getötet wurde.