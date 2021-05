USA: Gewalt und Hamsterkäufe an den Zapfsäulen

Aber dass die von Texas bis New Jersey reichende Versorgungsröhre Colonial von der Cyber-Bande „Darknet“ mit Malware infiziert wurde, um Lösegeld zu erpressen, und vorübergehend abgedreht werden musste, hat im Osten der USA für ungewohnte Szenen gesorgt. Über 12.500 Tankstellen, so das Preisvergleichsportal „GasBuddy“, hatten keinen Saft mehr. In Bundesstaaten wie North Carolina, Virginia und Georgia waren bis zu 70 % der Zapfsäulen trocken. Da, wo es noch Kraftstoff gab, stiegen die Preise für die Gallone (rund vier Liter) zum ersten Mal seit sieben Jahren flächendeckend deutlich über drei Dollar.

Hie und da gab es Schlägereien, weil Leute in den kilometerlangen Schlangen die Nerven verloren. In typisch amerikanischer Früh-Panik-Manier kam es auch zu bizarren Hamsterkäufen, die den neuen Verkehrsminister Pete Buttigieg zu der Mahnung veranlassten: „Leute, bitte kein Benzin in Plastiktüten abfüllen.“ Die Verbraucherschutzbehörde CPSC sekundierte mit der Bemerkung: „Wenn Menschen verzweifelt sind, hören sie auf, klar zu denken.“