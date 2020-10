Die Oldies in Florida könnten die Wahl entscheiden

Schließlich gebe es für Trump unschlagbare Gründe. „Viele von uns haben Aktien als Altersversorgung“, sagt der 67-Jährige, „wir wollen unseren Lebensstandard halten. Die Börsen sind also wichtig. Donald Trump hat hier echt geliefert.“ Was die „radikalen Linken“ der Demokraten mit ihren Gratis-Angeboten in Bildung und Gesundheitswesen wollten, macht ihn sehr skeptisch. „Irgendwer muss doch dafür bezahlen“, sagt er vor der Republikaner-Zentrale am Paddock Square.

Ein dänisches TV-Team wartet auf ihn, als plötzlich ein schrill hupender Korso aus fünf Dutzend Autos und kleinen Golf-Caddys anrollt. „Drain The Swamp“ (Lege den Sumpf trocken) und „Build The Wall – Crime Will Fall“ (Bau die Mauer – das Verbrechen wird zurückgehen) plärrt es Trumps Evergreens aus den Lautsprechern. Frauen im reifen Alter spielen durchs Schiebedach mit Plakaten Polit-Pin-up-Girl. Kein Teilnehmer der Pro-Trump-Rally trägt Maske. Am Straßenrand gehen bei Passanten eindeutig mehr Daumen hoch als Mittelfinger.