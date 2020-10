Afroamerikaner über Trump: „Er hat nur gelogen und angegeben“

Und es sind die Afroamerikaner (sie machen mehr als 80 Prozent der Bevölkerung von Detroit aus), die in dieser schwärzesten Stadt der USA die Hauptlast der Krise zu tragen hatten: Arbeitslosigkeit, Schulden, Eigenheim-Verlust.

In Detroit hat diese Entwicklung ganze Viertel in Ruinenstädte verwandelt. Der Aufschwung, der inzwischen mit neuen High-Tech-Unternehmen zumindest in ein paar der Wolkenkratzer im Stadtzentrum zurückgekehrt ist, der macht sich in den Straßen um die „Greater Christ Church“ noch nicht bemerkbar.