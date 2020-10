Auslandsösterreicher in den USA: "Ich will Trump loswerden"

Bei Trump-Sieg auswandern

Martin lebt mit seiner Frau und seiner fünfjährigen Tochter im idyllischen Waitsfield, Vermont. Die Lage dort, sagt er, sei wesentlich entspannter als in vielen anderen Teilen des Landes. Sowohl, was Covid-19 betrifft, als auch, was die Polarisierung vor der Wahl angeht.

Vermont geht bei den Präsidentschaftswahlen immer an die Demokraten, der Gouverneur ist aber Republikaner, schon allein das spricht für die gemäßigte Stimmung in dem Bundesstaat.

Sollte Trump aber gewinnen, sagt Martin Veit, würde die Familie überlegen, nach Europa zu gehen, obwohl sie das Leben in Vermont "ideal" findet. "Es wäre schade, das aufzugeben wegen so einer Person", ärgert sich Martin, "aber es steht so viel auf dem Spiel. Umwelt und andere Gesetze, wie das Land nach außen repräsentiert wird. Das hat direkten Einfluss auf das Leben unserer Tochter und wir wollen das mit unseren Steuern nicht weiter unterstützen. Wir sind drei Personen, haben aber nur eine Stimme – die meiner Frau.

Joe Biden empfindet die Familie auch nicht als ideal. Aber als "das geringere Übel".

Lisa S. (59)

Krankenschwester, San Antonio, Texas