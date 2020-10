Trump glaubt, er kann nur durch "massiven Wahlbetrug" verlieren

Höchste Wahlbeteiligung seit einem Jahrhundert erwartet

Die Behörden rechnen wegen der Corona-Pandemie mit einer massiven Ausweitung der Briefwahl, was für viele Wahlämter eine Herausforderung ist. Viele Wähler und Behördenvertreter in den Bundesstaaten sehen diese Art der Abstimmung als einen guten Weg, das Corona-Risiko einer Abstimmung im Wahllokal zu vermeiden. Auch die Demokraten machen sich für die Briefwahl stark. Der Republikaner Trump hingegen scheint die Briefwahl als Finte seiner Gegner zu betrachten, um ihn mit Hilfe einer hohen Wahlbeteiligung zu schlagen.

Durch die hohe Beteiligung per Brief stehen die Chancen gut, dass beim Urnengang am 3. November die höchste Wahlbeteiligung seit über einem Jahrhundert erreicht wird. Es wird mit rund 150 Millionen Teilnehmern gerechnet. Damit würden 65 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben - eine so hohe Beteiligung hat es bei den eher als Wahlmuffel geltenden Amerikanern seit 1908 nicht mehr gegeben.