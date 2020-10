"Warte nicht": Biden fordert weiter zur Briefwahl auf

Gut zwei Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen haben so viele Bürger wie noch nie bereits vor dem Wahltag ihr Stimmrecht genutzt. Einem Wahlprojekt der Universität in Florida zufolge, haben bisher rund 27,7 Millionen US-Wahlberechtigte ihre Stimmzettel per Post oder persönlich abgegeben. "Wir müssen den unglaublichen Schwung beibehalten, wir können nicht lockerlassen", sagte der demokratische Herausforderer Joe Biden am Sonntag in North Carolina.

Die Teilnehmer bei diesem "Drive-In"-Wahlkampfauftritt hupten in ihren Autos zustimmend. "Warte nicht - stimme heute ab", rief Biden seine Anhänger auf.