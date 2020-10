"Ich hatte es, hier bin ich": Corona heizt Trumps US-Wahlkampf weiter an

Neue Infektions-Höchststände haben den Wahlkampf in den USA weiter angeheizt. US-Präsident Donald Trump verteidigte erneut sein Krisenmanagement und erklärte am Samstag (Ortszeit), die USA seien nun "am Wendepunkt" der Corona-Pandemie. Sein Herausforderer Joe Biden nutzte eine Kundgebung in Pennsylvania, um mit Trumps Corona-Politik abzurechnen. Wie die Johns-Hopkins-Universität am Samstag mitteilte, wurden in den USA binnen 24 Stunden 88.973 neue Ansteckungsfälle erfasst.

Die Tests sind schuld

Damit wurde der am Vortag bekannt gegebene Höchststand noch einmal deutlich übertroffen. Die Werte seien hoch, weil mehr als zuvor getestet werde, behauptete Trump in Wahlkampfreden am Wochenende. Die Unzufriedenheit der Amerikaner mit Trumps Krisenmanagement in der Pandemie könnte zum entscheidenden Faktor für die Präsidentschaftswahl am 3. November werden.