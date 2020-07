USA: Das Gespenst vom zweiten Bürgerkrieg

Trump könnte die Eskalation in Austin ebenfalls mit Bundespolizisten beantworten, heißt es in Justizkreisen. Ein weiterer Anlass für Interventionen des Weißen Hauses könnte der martialische Aufmarsch der schwarzen Bürgerwehr NFAC in Louisville sein, der bei Trumps weißer Kern-Wählerschaft Gänsehaut hervorgerufen haben dürfte. Dutzende schwer bewaffnete Aktivisten zogen durch die Stadt in Kentucky, wo im März die schwarze Sanitäterin Breonna Taylor bei einem Polizeieinsatz in ihrer eigenen Wohnung erschlossen worden war.