Trump relativiert Polizeigewalt: "Mehr Weiße als Schwarze sterben"

"Was für eine fürchterliche Frage", sagt US-Präsident Donald Trump. Was er gefragt wurde? Warum Schwarze in den USA durch Polizeigewalt sterben, wollte die CBS-Journalistin Catherine Herridge von ihm wissen. Seine Antwort: "Es sterben auch Weiße. Mehr Weiße!"

Knapp zwei Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer brutalen Festnahme hat der US-Präsident das Problem der Polizeigewalt gegen Schwarze relativiert - erneut. Floyds Tod sei "schrecklich" gewesen, sagte er. Seine Antwort entsprach quasi dem Satz "white lives matter, too", kommentierte die Washington Post - also: Weiße Leben zählen auch.

Keine Proteste, sondern Ausschreitungen

Trump wurde schon mehrfach vorgeworfen, sich trotz der landesweiten Proteste nicht klar gegen systematischen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zu positionieren, sondern das gegenteil zu tun. Er konzentrierte sich in der Vergangenheit vor allem darauf, die Gewalt am Rande weitgehend friedlicher Demonstrationen zu kritisieren, er spricht stets nicht von "Protesten", sondern von "Ausschreitungen" und stellt in den Vordergrund, dass es dabei auch zu Plünderungen kam.