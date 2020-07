Trump: Black Lives Matter-Schriftzug ist "Symbol des Hasses"

Er kritisierte, dass die Stadt mit einem "großen, teuren, gelben Zeichen die Luxus-Straße verunglimpft" und gleichzeitig das Polizeibudget um eine Milliarde Dollar reduziere. Diesen Beschluss hatte am frühen Mittwochmorgen der Stadtrat getroffen. Eine Streichung von Stellen soll es dabei nicht geben, die Kürzung von rund sechs auf etwa fünf Milliarden Dollar geschieht vor allem durch Veränderungen in der Verwaltung und Arbeitsorganisation. So fallen beispielsweise künftig rund 53.00 Polizisten in Schulen unter die Zuständigkeit des Bildungsressorts.