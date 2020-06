New Yorks Bürgermeister will "Black Lives Matter"-Schriftzug vor Trump Tower

Auf einer Straße in Brooklyn gibt es den Schriftzug bereits, ebenso vor dem Weißen Haus in Washington. Jetzt will New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio "Black Lives Matter", den Slogan der Protestbewegung gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt, auch an einen Ort malen lassen, wo die Botschaft nicht eindeutiger sein könnte: vor den Trump Tower in der Fifth Avenue.