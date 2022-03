USA bringen neue Strafmaßnahmen auf den Weg

Die US-Regierung will wegen des Ukraine-Krieges in Abstimmung mit westlichen Partnern weitere Strafmaßnahmen gegen Russland in Gang setzen. US-Präsident Joe Biden kündigte am Freitag in Washington an, er wolle unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Kongress die so genannten "normalen Handelsbeziehungen" zu Russland aussetzen. Das würde den Weg für höhere Zölle auf russische Waren freimachen.

Geplant sind außerdem ein Verbot des Exports von Luxusgütern nach Russland sowie Einfuhrverbote für russische Güter wie Wodka, Meeresfrüchte oder Diamanten. Außerdem sollen weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängt werden. Biden betonte, die USA unternähmen diese Schritte gemeinsam mit den G7-Partnern und der EU.

Mit Blick auf die Handelsbeziehungen mit Russland geht es um Vergünstigungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO), die aufgehoben werden sollen. Dafür muss in den USA der Kongress tätig werden. Konkret soll Russland der Status als „meistbegünstigte Nation“ entzogen werden.