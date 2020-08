US-Wahlkampf: Trägt der gute Hirte rote Socken?

Dabei hat sich die Regierungspartei vollends zum Trump-Wahlverein entwickelt. Beweis dafür ist, dass zum ersten Mal keine Programm-Plattform verabschiedet wurde, auf der sich konservative Politik in den kommenden vier Jahren abspielen soll. Das Programm heißt: Trump. Kontroverse Stimmen waren auf dem Parteitag nicht zugelassen. Themen, bei denen der Amtsinhaber schlecht aussieht (die weltweit einzigartig hohen Opferzahlen in der Coronavirus-Krise, der damit verbundene Absturz der Wirtschaft etc.) wurden vom Boden der Realität in ein Paralleluniversum geredet.