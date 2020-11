US-Wahl: Wie Trump die Wahl auch ohne Mehrheit gewinnen will

Gerichte gefordert

Donald Trump ist offenbar fest entschlossen, die Auszählung vor die Gerichte zu bringen. Im knappen Rennen um das Wahlergebnis in Michigan hat sein Wahlkampfteam am Mittwoch Klage bei einem Gericht in diesem Bundesstaat eingereicht und einen sofortigen Stopp der weiteren Auszählung verlangt. Den Republikanern sei es in mehreren Wahllokalen verwehrt worden, die Öffnung von Wahlbriefen und die Auszählung von Stimmen zu beobachten. Das verstoße gegen das Recht in diesem US-Staat.

Und auch in Pennsylvania will Trumps Anwaltsteam so vorgehen und klagen: Das Zählen der Stimmen nach dem Wahltag soll sofort gestoppt werden. Pennsylvania aber hatte sich schon vor den Wahlen ausbedungen, dass es die Briefwahlstimmen bis 6. November zählen würde.

Trumps Ziel: Die rechtmäßige Auszählung von Briefwahl-Stimmzetteln, aber auch von den so genannten "early votes" (früher abgegebenen Stimmzetteln, die in manchen Bundesstaaten erst nach den regulären ausgezählt werden) in den noch offenen Bundesstaaten soll gestoppt werden.

So soll schließlich gerichtlich alles für ungültig erklärt werden, was nach dem 3. November ausgezählt wird. Also auch viele der Briefwahl-Stimmen, die vor allem Joe Biden nutzen.

Das Recht auf eine erneute Zählung

Zusätzlich hätte Trump in Michigan aber auch die Möglichkeit, die Stimmen - nach dem offiziellen Auszählungsergebnis - wieder ganz neu zählen zu lassen. Bedingung: Der unterlegene Kandidat müsse eine "vernünftige Chance haben, zu gewinnen". Und eine automatisch Neuzählung wird in Michigan veranlasst, wenn der Unterschied der Stimmen zwischen Sieger und Verlierer weniger als 2.000 beträgt.

Auch in Wisconsin, das Joe Biden für sich entschieden hat, will Trump auf eine Neuzählung pochen. Mit hauchdünnen 20.000 Stimmen ( von 3,3 Millionen im Staat) liegt der Demokrat hier vor Trump. Bleibt dieser Unterschied unter ein Prozent aller abgegebenen Stimmen, hat der unterlegene Kandidat das Recht, eine Neuzählung einzufordern. Darauf wird Trump nicht verzichten, er muss aber zunächst das offizielle Ergebnis von Wisconsin abwarten.

Auch für Arizona, Georgia und Pennsylvania gelten ähnliche Regeln: Ist die Differenz zwischen Sieger und Verlierer sehr, sehr gering (zwischen 0,5 und 1 %), wird automatisch neu gezählt oder der Verlierer kann eine Neuzählung einfordern.